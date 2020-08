Noored looduskaitsjad õpivad rahvusparkides looduses hakkama saamist

„Praegused noored on meie tuleviku tegijad. Teadmised keskkonnast ja looduse toimimisest on olulised igal erialal, ükskõik mis valdkonnas noored tulevikus tegutsevad. Seepärast on heameel, et huvi kursuste vastu on suur,“ lausus Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Piret Eensoo.