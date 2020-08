Lapsed proovivad nädala taluelu elada

Laagripäevade eesmärgiks on näidata lastele, kuidas jõuab toit põllult taldrikule ning kui mitmekesise kasutusvõimalusega on Eestis kasvavad aia- ja põllukultuurid, et maaelu ongi huvitav ja mitmekesine ning maal elamiseks ei ole vaja ainult looma- või viljakasvatusega tegeleda. Lisaks on päevade kaugemaks eesmärgiks tekitada huvi maale elama minemise vastu. "Kui lapsed mõistavad, et maal on nii palju erinevaid võimalusi ning tegevusi, siis tekitab see ka neile maal elamise soovi. Ühesõnaga on see elustiil, millest tuleb rääkida, osa võtta, osa saada ja ja ise teha,” rääkis Saarniit.