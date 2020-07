Kuidas ise lapsele liivakast või mängumaja ehitada?

Laste mängumaja ehitamine on küll keerukam ja aeganõudvam, aga see-eest põnevam ettevõtmine. Ehitustööks annab nõu K-rauta üldehituse ja puidu tootejuht Oliver Prokopovits.

Nii liivakasti kui mängumaja saab osta poest kas valmis ehitatuna või vaid viimistlemist nõudvana, aga paljud inimesed tahavad meisterdamise ise koos lastega ette võtta. Laste mängunurga võiks planeerida aia päikesepoolsemasse nurka, võimalusel kohta, kus pole suuri puid, mille lehti, okkaid ja oksi on tüütu koristada. Samuti võiks jälgida, et mänguala ei jääks sipelgate liikumisteele, mesitaru lähedale ega linnupesa alla.

Kasuta ilmastikukindlaid materjale

Liivakasti ehitamiseks sobivad nii immutatud kui kuumtöödeldud terrassilauad, veelgi pikema elueaga tulemuse annavad plasti ja puidu segust terrassilauad. Tavalist töötlemata lauda pigem ei soovitata, sest see pehkib kiiremini kui lapsed liivakastist välja kasvavad. Küll tasuks lastele mänguala rajamisel jälgida, et materjalid ja immutusvahendid oleksid keskkonnasõbralikud. Liivakasti äärte kõrguseks võiks planeerida 25 sentimeetrit ehk kaks standardse laiusega terrassilauda ülestikku. Kõrgem liivakast võib mõjuda väikestele lastele barjäärina ja madalam ei pruugi tagada, et liiv kastis püsib.

Liivakasti pindala sõltub aia võimalustest ja mänguhuviliste laste arvust, aga kindlasti on lihtsam ehitada ruudukujulist liivakasti, kõige levinum suurus on 1,5x1,5 meetrit. Teisalt võib soovi korral ehitada ka ristküliku kujulise või kolmnurkse liivakasti.

Ehitamine algab nurgatugede paigaldamisest, milleks sobivad näiteks 50x50mm mõõdus prussijupid. Prusside külge saab kinnitada külje- ja pealislauad. Kinnitamiseks võiks kasutada terrassikruve, mis on välitingimustes vastupidavad ja sobivad ka immutatud puiduga. Kui peres on lemmikloomad, aeda satuvad naabrikassid või asub liivakast suurte puude all, võiks kastile ehitada ka kerge, õhukestest laudadest kaane, mille saab ööseks kattena peale tõsta. Liivakasti sisse võib sügavuse andmiseks süvise kaevata, kuid see pole tingimata vajalik. Küll tuleb panna liivakasti põhja geotekstiil, et rohututid ei hakkaks liivast läbi trügima ja vältida mulla segunemist liivaga.

Alles siis, kui sügavus on paigas, tekstiil paigaldatud ja kast valmis, võib selle täita liivaga. Soovitatav on osta kas spetsiaalset liivakastiliiva või segada peent ja jämedat liiva. Kui tuua liivakasti liiga peent liiva, võib see tuulega lendu tõusta ja kergelt silma sattuda, samas liiga jämedast liivast ei saa ilusaid liivakooke vormida.

Ehita lapsele suvemaja

Kui liivakast on valmis, võib ette võtta ambitsioonikama projekti – mängumaja, mis on paljude põnnide suureks unistuseks. Mängumaja ehituseks võiks esmalt joonistada projekti ja mõelda läbi materjalid, seejuures võiks silmas pidada, et mängumaja sobituks võimalusel teiste hoonete ja aia olemusega.