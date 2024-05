NÕUANNE: Tahad suvel pikalt herneid nautida, tee just nii

Maaelu Teadmuskeskuse teadur Ingrid Bender sõnas, et temalt küsitakse alatihti, mis on kõige parema maitsega hernes. „Meie sordilehel olevatest hernestest kindlasti ‘Aamisepp’ ja ‘Looming’. Aga need on väga-väga head. Teised on väga head,” kinnitas ta, et kõik kuus hernesorti, mis praegu sordilehel, on väga hea maitsega.