Eestlaste arvamus jahipidamisest üllatas jahimehi

„Euroopa katusorganisatsioon FACE koondab andmeid jahipidamise sotsiaalse aktsepteeritavuse kohta liikmesriikides. Teadsime küll, et enamus eesti inimesi toetab või pole vastu jahipidamisele, aga et see protsent on nii kõrge, oli meilegi üllatuseks,“ ütles EJS-i president Margus Puust pressiteate vahendusel. „Selle tulemusega oleme hetkel Taani järel teisel kohal Euroopas,“ lisas ta.

Puusti arvates on nii, et tavaliselt kui linnastumise protsent on kõrge, siis jahipidamise aktsepteeritavus pigem langeb. „Eesti on linnastumise osas võrreldav Euroopa keskmisega. Eestlastel on siiani säilinud tugev side oma esivanemate maakohtadega ja loodusega. Kindlasti on see üks tegur, mis mõjutab jahipidamise kõrget sotsiaalset aktsepteeritavust,“ sõnas Puust.