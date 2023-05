MAIKUU AIAS ⟩ Igakevadine küsimus: multšida või mitte?

Multšimata püsikupeenar ei tähenda aga sugugi, et seal alatasa umbrohuga võitlema peaks. Püsikupuhmad kasvavad suvega nii tihedalt kokku, et umbrohul ei jää lihtsalt ruumi nende vahel kasvada. „Praegu kevadel on mulla pinda näha, aga varsti on kõik lehtedega kaetud ja umbrohuseeme ei jõua mullale ja kui isegi jõuab, siis varjus ei taha eriti kasvada. Kasvamiseks tahavad ju kõik valgust saada,” seletas Vridolin.