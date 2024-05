Sel aastal, kui loodusajakirjanik Kristel Vilbaste Maa Elu looduskalendris teada andis, et mets on jälle söödavat täis, seadsin ka mina sammud Viljandimaal paika, kus kindlasti suvel tean põdrakanepit kasvavat, aga olin hoopis liiga varajane. Eesti on küll väike, aga loodus tärkab väga erinevas tempos.