Maa Elu raadiosaates kõlanud küsimusele, mis on Juhani Puukooli valikus see, mida igal aastal kevaditi ostetakse, vastas müügiarendusjuht Ülle Soonpuu, et viljapuid ja marjakultuure. Samuti õuna-, kirsi- ja ploomipuid, musti- ja punaseid sõstraid. „See on selline valdkond, mida inimesed alati oma aeda tahavad.”