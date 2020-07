Ukrainast saabuvatele töötajatele tehakse Tallinna lennujaamas koroonaviiruse test

„Lehmad vajavad lüpsmist ja põllumajandustööd tegemist, mistõttu vajavad paljud Eesti ettevõtted abikäsi piiri tagant. Kuna liinilende Ukraina ja Eesti vahel praegu ei toimu ja riikide vaheline liikumine on raskendatud, siis korraldame tööandjate palvel tellimuslennu, et Eesti põllumajandusettevõtete jaoks vajalikud töötajad saaksid Eestisse tulla. Eestisse saabuva ligi 170 töötaja hulgas on peamiselt loomakasvatusse ja aiandusse tööle siirduvad inimesed, kuid on ka töötajaid teistelt elualadelt,“ selgitas põllumajanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.