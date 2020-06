Noori oodatakse maamajanduserialasid õppima

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehel on valminud uus teemaleht „Haridus ja tööturg“, kuhu on koondatud info põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse erialade õppimisvõimaluste kohta Eestis. COVID-19 pandeemia näitas, et põllumajanduse ja toidutootmise valdkonnas töötavad inimesed on iga riigi jaoks võtmetähtsusega ning töö selles elutähtsas sektoris otsa ei lõpe.