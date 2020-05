Kõige puugiohtlikumad alad on Eesti saared

Geller rääkis "Ringvaates", et puuke on igal aastal ning kõige ohtlikumad on nad tavaliselt maikuus.

"Kui võtta Eesti, siis saared on puugiparadiis. Puuke on seal üsna palju," ütles Geller. Tema sõnul on ka puukide levitatavat borrelioosi saartel seetõttu palju.

"Kuna saared on kinnised ja puugid ei lenda, siis nad seal toimetavad tasapisi," lisas ta.