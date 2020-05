Kevadseeni otsides saab abi loodusmuuseumi virtuaalsest abimehest

“Sügisseened on laialt teada-tuntud, kuid märksa vähem teatakse, et ka kevadeti võib metsast seeni leida,” rääkis Eesti Loodusmuuseumi botaanik Marja-Liisa Kämärä.

“Nii nagu sügisel metsa alt leitavate seente puhul, on ka kevadiste liikide puhul oluline liike tunda,” ütleb Marja-Liisa Kämärä. “Kevadseente seas on häid söögiseeni, mis sobivad toidulauale kas värskelt või kupatatult, ja mürgiseid seeni, mis sinna kindlasti sattuda ei tohiks. Mitmed maitsvad söögiseened ja ohtlikult mürgised liigid on omavahel väga sarnased, seega tuleb seente tunnuseid hästi tunda. Osad kevadseente liigid on aga ka looduskaitsealused ning need peaksid meist kõigist oma kasvukeskkondadesse jääma,” räägib Kämärä.