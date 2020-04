Taluperenaine korjas läbi talve aiapeenralt porgandeid

„Eestis on see üldiselt haruldane. Läks õnneks, et maa jäi sulaks ja põldhiiri ei tulnud,“ lausus Saaremaa suurim köögiviljakäitleja ja porgandiskasvataja Guido Lindmäe, kelle sõnul näiteks Taanis jäetakse osa saagist põllule - nii on odavam säilitada ja porgand säilib värskem kui hoidlas.