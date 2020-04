Kriis ajab inimesed peenramaale: seemnekartul võib otsa saada enne kartulipanekuaega

Maarahva Poe kauplusi opereeriva OÜ De Visu juht Mati Soasepp ütles, et nende e-poes käib praegu enneolematult aktiivne müük. „Näha on, et pooditulemist peljatakse, kuid internetist ostmine on tõusnud kõvasti,” ütles ta. „Ka uusi kliente on palju.”

Soasepp sõnas, et ostetakse kõike, mida tarvis kodus aiakraami kasvatamiseks: seemneid, sibulaid, seemnekartulit. „Kõik see, mida saab ise kasvatada, keldrisse panna ja säilitada. Eesti rahvas on raskel ajal ikka lootnud iseenda peale,” lausus Soasepp.

„Praegu on inimestel aianduse jaoks rohkem aega ja eks näpud sügelevad – kes teeb suuremaid peenraid, kes remonti.”

Praegu on inimestel aianduse jaoks rohkem aega ja eks näpud sügelevad – kes teeb suuremaid peenraid, kes remonti.

Seda, et maarahva poodidel endal kaup otsa saaks, Soasepp ei pelga, sest ettenägelikult on muretsetud suur laovaru nagu kevadeks ikka. Samas sõnas ta, et seemnekartuli ostuga enam viivitada ei maksa – see lõpeb kindlasti enne kartulipanekuaega. „Mõni sort ongi juba läbi müüdud, kuid mõningaid hiliseid ja varaseid sorte veel leidub.”

Ka OÜ Osa ja Tervik müüb samuti seemnekartulit ning ettevõtte juhi Margo Heinmaa sõnul on osa sorte juba otsas, näiteks paljude eestimaalaste lemmikkartuli Laura seeme.

„Müük on veidi suurem kui eelmisel aastal, samas ei saa öelda, et kasv oleks märgatav. Enamasti ostavad meile juba tuttavad kliendid,” täpsustas ta. „Aiapidajad küsivad rohkem varajasemaid sorte, profikasvatajad aga keskvarajasi. Alati leidub ka neid, kes tahavad katsetada uute sortidega.“