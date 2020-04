Ühispöördumises soovitakse tuge kalandus- ja vesiviljelussektorile

Selleks, et liikmesriigid saaksid EMKFi vahendeid kasutada viivitamata viiruse mõjude leevendamiseks, tuleb muuta paindlikumaks ka fondi eelarve reegleid ja rakenduskavade muudatuste kinnitamise protseduure.

„Mul on hea meel, et mitu liikmesriiki liitusid ühiskirjaga, mille eesmärk on tagada kalandus- ja vesiviljelussektori elujõud COVID-19 põhjustatud kriisi ajal ja järel,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.