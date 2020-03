Toidutootja: toodame valmis nii palju, kui jõuame, et olla valmis kõige hullemaks

Veljo Ipits FOTO: Sille Annuk

Veljo Ipits sõnas Maatunnile antud kommentaaris, et tellimused hakkavad muutuma reaalsemaks. “Eelmise nädala jooksul oli meil poekettide poolt nädala lõpus tellimuste hulk väga suur ja pidime ka nädalavahetusel tööl olema,” on tema sõnul praeguseks suudetud peamised tellimused täita ja ka kauplustes on pilt muutunud märksa rahulikumaks.

“Oleme täna müügilainel,” sõnas Ipits ja lisas, et kuigi nad ei eelda, et nõudlus toodete järgi jääbki nii kõrgeks, on praegu nõudlus nende järgi suurem kui muidu.

“Olukorras, kus lapsed on koju jäetud, lapsevanemad püüavad tööl käia ja lapsed on lõunaajal ja ka õhtul toita; vanemad inimesed, kes on üksikud, et nad võimalikult vähe poes käiks, varutakse neile toitu,” loetles ta põhjuseid.

Hetkel toodetakse ettevõttes täisvõimsusel, sest ees on ootamas suveperiood ja lõunatoitude tootmine lõpetataksegi tavaliselt märtsis, seega laoseis ongi kevadeti kõige suurem.

Samas on tema sõnul eesmärk hetkel toota nii palju, kui võimalik, sest valmistuda tuleb ka kõige hullemaks – olukorraks, kus tootmine tuleb karantiini tõttu peatada.