RMK koristas mullu riigimetsast 250 tonni prügi

„Inimesed, keda ei häiri jäätmete vahel kasvavad pohlad ja seened, viivad jätkuvalt prügi metsa. Riigimetsast prügi koristamine on meie jaoks vajalik töö, kuna loodusesse viidud jäätmed ei riiva ainult silma, vaid on ka otseselt ohtlikud keskkonnale ja metsaelustikule. Seetõttu oleme juba 15 aastat riigimetsast prügi koristanud ja olukord metsades näitab, et peame selle tööga jätkama ka edaspidi,“ lausus RMK peametsaülem Andres Sepp.

Selle asemel, et prügi metsa tassida, tuleb see viia jäätmejaama. Kaardirakendusest kuhuviia.ee saab vaadata, kus asuvad lähimad jäätmejaamad, kuhu on võimalik jäätmeid üle anda. Lisaks korraldavad kohalikud omavalitsused aeg-ajalt kohalikule kogukonnale suunatud jäätmete kogumisringe, nii et prügi üleandmiseks ei peagi kodust kaugele sõitma. Kogumisringide ja muude jäätmete üleandmisvõimaluste kohta leiab infot omavalitsuste kodulehtedelt.