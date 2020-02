Ministrid allkirjastasid õiglase põllumajanduspoliitika soovi

„Euroopa Liidu põllumehed tegutsevad ühisel turul, meile on seatud uued ambitsioonikad kliima- ja keskkonnaeesmärgid ja me peame seisma otsetoetuste võrdsustamise ning õiglase ELi põllumajanduseelarve eest,“ ütles deklaratsioonile oma allkirja andnud maaeluminister Arvo Aller.

Põllumajandustootjate sissetulekuid toetavad otsetoetused erinevad riigiti kuni viis korda hektari kohta. 14 Euroopa Liidu riiki saavad praegu madalamaid otsetoetusi kui ELis keskmiselt, neist kõige madalamad otsetoetused on Eestis.

„Põllumajandus on oluline osa Euroopa poliitikast, mistõttu tuleb arutelu suunata ühise põllumajanduspoliitika eelarve tugevdamisele,“ sõnas kohtumisel osalenud Euroopa põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski.

Varssavisse kogunenud riikide delegatsioone võõrustas ka Poola Vabariigi president Andrzej Duda, kes rõhutas kohtumisel, et põllumajandustootjatele on antud oluline vastutus rahva toitmisel. Ta avaldas lootust, et Euroopa Komisjon arvestab sellega ka järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi ühise põllumajanduspoliitika finantsraamistikus.