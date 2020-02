Põllumehed: olukord põldudel nõuab haneliste surmava heidutuse uurimist

Kuni 26. veebruarini saavad põllumehed end kirja panna haneliste heidutuste uuringile. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liikme Olav Kreeni sõnul on olukord paraku selline, et tuleb minna sama teed Rootsi ja Taaniga, kus kevadeti on lubatud haneliste letaalne heidutus. Kuidas see Eesti tingimustes toimub, peabki selgitama uuring.