Maaelukomisjon algatab eelnõu Peipsi kalurite probleemi lahendamiseks

"Muudatus on olulise tähtsusega Peipsiääre kaluritele, kus on enam kui 30 rääbise ja Peipsi tindi püügiga tegelevat ettevõtet ja 100 kalurit. Seadusemuudatus võimaldab ettevõtetel kalapüüki paremini planeerida püügi hooaja jooksul," ütles Tamm.

Peipsi tindi püügi hooaeg võib teoreetiliselt kesta umbes kuu aega ning rääbisepüük on lubatud poolest juunist poole augustini. Kui lubatud saak on kehtestatud püügivahendi kohta, on kaluril kindlus see saak välja püüda niivõrd kuivõrd püügihooaeg paindlikkust võimaldab. "Sektorile on stabiilsus vajalik ja oluline," lisas Tamm.