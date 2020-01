PRIA jätkab põllumassiivide andmete uuendamist

Piiride uuendamine kestab aprillini ning uuendatud andmed jõuavad jooksvalt veebikaardile. Kuni põllumassiiv on veel üle vaatamata, on sel veebikaardil põllumassiivi infoaknas kirjas staatus „M-muutmisel“. Pärast üle vaatamist saab staatuseks „K-kinnitatud“.

Kui põllumassiiv on saanud kinnitatud staatuse, siis on see üle vaadatud. Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle teada anda vana e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu, esitades uue piiri koos selgitustega selle kohta, mis on muutunud.