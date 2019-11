Uued seakatkujuhtumid teevad eurooplasi ärevaks

Konverentsil osalenud Euroopa jahindusorganisatsiooni FACE tegevjuht David Scallan tõi välja, et jahikogukond on äärmiselt mures seakatku jätkuva leviku pärast Euroopas, kirjutab Eesti Jahimeeste Seltsi koduleht .

Scallani sõnul on SAKi puhul suurimad edulood seal, kus on olnud väga hea suhtlus ja koostöö jahimeeste, põllumeeste ja riigiasutuste vahel. Tegevjuhi väitel tuleb veelgi tõsta teadlikust seakatkust. „Lõppude lõpuks peavad liikmesriigid rakendama ennetavaid meetmeid, et olla valmis võimalikeks taudipuhanguteks,” selgitas Scallan.