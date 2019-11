Loomakasvatuse tulevikutegijaid tunnustati stipendiumiga

500-eurose stipendiumi pälvivad Eesti maaülikooli üliõpilased Karmen Tigas, kes õpib loomakasvatust, ning Piia Paula Hallast, kes on veterinaarmeditsiini eriala tudeerimas.

Karmen Tigas on oma eriala tulihingeline esindaja, kes soovib tulevikus saada sigade söötmise eksperdiks. Piia Paula Hallasti südameasjaks on loomade eetilise pidamise ja heaolu suurendamise temaatika ning inimeste tervise ja igapäevase heaolu parandamine läbi loomapidamise.

Stipendiumikomisjon tõstis esile mõlema noore huvi elavdada Eesti seakasvatust, mis on riigile strateegiliselt oluline ning noortele sageli vähemotiveeriv valdkond.

Taotluses põhjendasid noored praktikud oma soovi järgmiselt: „Arutades sarnaselt mõtleva inimesega probleeme, annab see loomaarstidele olulist tuge ning loob võimaluse kliendi ja loomade jaoks parimate lahendusteni jõuda. Rahvusvahelist kongressi külastades on võimalik arutleda, kuidas saadud teadmised Eesti tingimustes rakendatavad on või kuidas neid meie loomakasvatajatele kohandama peaks.“