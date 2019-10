Tartus tuleb uue põlvkonna väljanäitus

„EPA on Eesti Rahva Muuseumi inspireerivas ja kvaliteetses keskkonnas toimuv uue põlvkonna väljanäitus, mis pakub põllumeestele hea võimaluse teha kokkuvõtteid lõppenud aastast, sõlmida äripartneritega tulevikku vaatavaid kokkuleppeid ja ammutada energiat uueks hooajaks valmistumisel. EPA on põllumeeste ja maamajandusettevõtjate oma suursündmus, mille loovad valdkonna osalised ise,“ ütles aastanäitust korraldava Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Ettevõtted on uue sügisese näituse väga hästi vastu võtnud. Aastanäitusel on esindatud 112 ettevõtet ja organisatsiooni. Nendest ligi 80 eksponenti on oma tegemisi tutvustamas aastanäituse raames toimuval messil.

EPA eripära on see, et lisaks n-ö klassikalisele messile pakutakse EPA külastajatele ka mitmekesist seminariprogrammi. Toimumas on üle poolesaja valdkondliku seminari ja kolm konverentsi.