Hirm ja paanika kulutavad metsa eksinu jõuvarud

On üksjagu inimesi, kes on läinud metsa endaga rahu tegema ja ei tahagi, et neid üles leitaks, aga on ka neid, kes lihtsalt enam koju tulla ei oska.

Tegelikult on Eesti nii asustatud piirkond, et terve meele ja tervete jalgadega inimene leiab ikka kodutee. Metsast ei saa lihtsalt välja väikesed lapsed ja meeltesegaduses vanemad inimesed, kellel on sundmõte teha varem tervena elatud seenelkäike ka nüüd. Ja need, keda tabab terviserike. Neid inimesi tulebki otsida.

Usun, et need inimesed leiavad selleks väljaõpetatud inimesed üles, kuivaid kasutatakse kõiki kaasaegseid seadmeid, lisaks metsas jälgede märkamise oskus, rongahääled kadunud inimese kohal ja oskus ahelikus otsida. Need vanad tõed koos nutiajastu imedega ei jäta inimesi üksi metsa alajahtuma.

Ohtlik pole nälg, vaid paanika

Eesti metsas ei ole võimalik nälga ega janusse surra, sest inimene suudab olla söömata päris mitu päeva ka aktiivselt liikudes ja vett on võimalik leida kõikjalt, kui selleks on olemas tahe.

Jõuvarud kaovad metsa eksinuna ikkagi hirmust ja paanikast. Ja paanikaks on tegelikult juba praeguse öise õuetemperatuuri juures põhjust. Sest öeldakse, et inimene ei pea vastu ka pluss seitsme kraadiga magama jäädes üle 12 tunni. Praegu on see aeg lühem.

Mida siis ikkagi teha, et metsakäigud meile eksimishirmu ei põhjustaks ja saaksime nautida sügise ilu.

Esimene asi on see, et ära usalda nutitehnoloogiat. Miks? Telefon on väga hea abimees, aga ta on ka tõeline eksitaja. Küllap teate, kuidas ta teid suudab koduski päevatöödelt ekstida ja enda omaks teha.

Nutiseadme kasutamine on hullem, kui laudrada, te peate pidevalt seadet jälgima, et aru saada, kus olete ja kuidas tagasi saada. Jääb vähem võimalusi ümbruse jälgimiseks ja maamärkide meeldejätmiseks. Märkamaks suurt kivi või omapärase kujuga puud, mis meid koju juhataks. Sest... nutitelefon võib metsas seeni korjates taskust välja libiseda. Külmema ilmaga võib aku üles öelda. Levi võib kaduda. Eksimise paanikahoos võite programmi kokku jooksutada. Seega, nutiseade on hea abimees, aga usalda eelkõige iseennast või sõpra.

See viimane on väga oluline. Meil on igalühel oma kindlad matkamis-, seenel- ja marjulkäimise kohad. Mida tunneme juba aastaid ja neis eksimine on välistatud.

Sellisesse kohta võta sõber kaasa või mine kaasa ka sõbra paikadesse, usaldades sõbra paigas metsast väljatulekul jäägitult sõpra ja püüa temaga mitte vaielda.

Metsa ei maksa karta