Erametsaliit pakub põlevkivile alternatiiviks väheväärtuslikku puitu

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et madala kvaliteediga puidu kasutamine Eesti Energia põlevkivikateldes ei ohusta metsade seisundit, aitab stabiliseerida puiduturgu ning on väiksema keskkonnamõjuga kui põlevkivi kasutamine.

Kogu Eestis raiutud puidust umbes kolmandik (36%) on selline, millest ei saa ei palki ega paberipuud. Suur osa tänastest erametsadest on kinnikasvanud heina- ja karjamaad, kus madala kvaliteediga puidu osakaal on veelgi kõrgem, moodustades sageli üle poole kogu puidumahust, arutletakse saadetud teates.

“Kasvavad puud on aga süsiniku sidujad, tuues muuhulgas atmosfäärist tagasi ka sinna paisatud fossiilset süsinikku,” rääkis Uri. Ta lisas, et just seetõttu on metsadel, metsamajandusel ning puidu kasutamisel täita keskkonna seisukohast väga oluline roll. Uri nentis, et ka puidu põletamisel paisatakse süsinikku atmosfääri, kuid see pole fossiilset päritolu ning selle metsa tagasi sidumine on ainult aja küsimus.