Maal elamise päeval näeb elu väljaspool linna

„Vahel näib, et inimesed kardavad maale elama asumisel ilma jääda kvaliteetsetest teenustest. Nüüd on hea võimalus asjad kohapeal üle vaadata ja kasvõi vallavanemalt endalt infot juurde küsida,“ kinnitas Maal elamise päeva peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Ta lisas, et hiljutisel Eesti külade maapäeval oli palju juttu kogukondade ja omavalitsuse koostöö vajalikkusest elukeskkonna kujundamisel. „See on päris suur asi, mille külad ja vallad üheskoos ette võtavad – maal elamise päeva kaudu kutsuda oma kodukohta uudistama inimesi, kes tulevikus ehk päriseks maale elama tulevad.“

„Öeldakse, et oma silm on kuningas – seega saavad inimesed sel päeval isiklikult vaadata, kuidas elu just selles konkreetses maakohas toimib ning mängida mõttega, kuivõrd sobiks neile endalegi seal elada. Loodan, et kohapeal kuuldu ja nähtu julgustavad inimesi, kes on mõlgutanud mõtet maakohta kolida, seda päriselt tegema. Ja maal elada on lihtsalt vahva.“