Läti aiapärlid ootavad avastamist

Nimelt avavad esmakordselt toimuva piiriülese ühisürituse „Avastades Eesti ja Läti aiapärleid” raames lätlased tänasest pühapäevani oma põnevamad taimekollektsioonid.

Kui läinud nädalavahetusel Eestis toimunud üritusel oodati külastajaid pigem kaunitesse koduaedadesse, siis Läti poolel on huviliste ootel rohkelt mõisaparke ja näidisaedadega puukoole.

Infot lõunanaabrite avatud aedade kohta leiab lehelt iluaaiad.ee, kus avaldatud kaardi abil saab huvipakkuvad kohad välja valida ning vaadata, mis lähestikku asuvad, et ühe sõiduga üle vaadatud saaks.

Projekti „Avastades Eesti ja Läti aiapärleid” Eesti koordinaator Evely Ustav soovitab enne teele asumist kindlasti uurida ürituse kaardilt, millal konkreetses kohas külastajaid oodatakse, sest mõni aed on avatud vaid ühel päeval. Samuti tuleb mitmesse kohta eelnevalt oma tulekust teada anda.

Ustav ei oska prognoosida, kui palju eestlasi Läti aedu uudistama minemas on, küll aga oli lätlaste huvi meie aedade vastu väga suur. Ka lõunanaabrite meedias on Eesti aiapärlitest juba omajagu kirjutatud ja aiaajakirjades on veel lugusid tulemas.

Kõnealune piiriülene projekt ongi ellu kutsutud aiaturismi elavdamiseks kahe riigi vahel. Ustav näeb, et aiaturism kogub üha enam populaarsust. „Järjest rohkem Läti gruppe on leidnud Eesti aiad üles. Kahe viimase aasta jooksul on see huvi kiiresti-kiiresti kasvanud,” räägib ta ja lisab, et ka Eesti reisibürood on korraldamas reise Lätti, augustiski on mitu sellist tulemas.

Aiapärlite projektijuht Sille Talvet kinnitab samuti, et aiahuvilised otsivad järjest aktiivsemalt aedu, mida külastada. „Meil on palju ilusaid aedu ja parke, mis on väärt näitamist sise- ja väliskülalisele. Aiandusturism on kasvav turismiharu ja mul on hea meel, et me oleme hakanud oma potentsiaali nii mõistma kui ka ära kasutama,” räägib ta.

Aiapärlite projekti finantseerib osaliselt Euroopa Liidu programm Interreg Eesti-Läti, mis stimuleerib piirkondade koostööd. Projekt eesmärk on edendada Eestis ja Lätis aiandusturismi ning suurendada Eesti ja Läti piirkonna kui aiandusreiside sihtkoha atraktiivsust. Projektiga on juba liitunud üle 80 aia ja pargi Eestis ja Lätis. Projekti juhtpartner on Vidzeme turismiassotsiatsioon.

LÄTI AVATUD AIAD

Põhja-Lätis on külastajad oodatud järgnevatesse aedadesse:

Kārļamuiža maastikupark ja Orchard, Kokmuiža park, Daugava muuseum, Jaunrūjase talu, Lēdurgase arboreetum, Terneja park, Oleri mõisapark, Läti Ülikooli botaanikaaed, Läti Ülikooli rodopark – Babīte, Turaida muuseum-kaitseala park, Kalsnava arboreetum, Kiršteinsi iluaed, Cīruļi talu ja Raunas Stādi puukool.