Käina lahe mudast kosmeetika pürib maailmaturule

Firmat veavad kaks meest, teoloogi haridusega endine diplomaat Martin Toon ja ehitustehnika rendi valdkonnas tegutsenud Karel Kõiv.

„Üle-eelmise aasta lõpul leidsime saatuse tahtel tee Käina lahe ravimudani ja veendusime selle loodusliku materjali unikaalsuses. Algselt otsustasime teha koostööd ravimuda temaatikas juba kogenud spetsialistidega, kuid mõni kuu hiljem lõime siiski eraldi ettevõtte, kuhu koondasime kogu tootearenduse. Loome ravimudast kosmeetikatooteid. Tegeleme nii tootmise kui ka tooraine töötlusega,” selgitab Kõiv.

Nüüdseks on turule jõudnud esimesed tooted: 400grammine kehamask ja 50grammises pakendis näomask. Profiililt on need baastooted, mis on peamiselt nahka sügavpuhastava ja taastava ning organismi tugevdava toimega.

Kõivu kinnitusel on Käina lahe muda tootearenduse seisukohalt haruldane materjal, mis võimaldab luua väga mitmesuguseid tooteid. „Toodete väljatöötamisel on vaja palju panustada erialase kirjanduse uurimisse ning Eestis ja välismaal tegutsevate spetsialistidega konsulteerimisse. Tuleb teha arvukalt katseid, mille puhul on tähtsad nii organoleptilised, keemilis-füüsikalised kui ka mikrobioloogilised aspektid. Peagi saame valmis mitu uut toodet.”

Martin Tooni sõnul ei alahinda Millennium Invest kuidagi kodumaist klienti, kuid on siiski selgelt orienteerunud globaalsele kosmeetikaturule. „Erineme teistest valdkonna ettevõtetest selle poolest, et pakume maailmaturul nii tooret kui ka toodet, teisisõnu saavad soovijad meie käest osta ka naturaalset mineraalmuda. Meie tooted on valmistatud Käina lahe ravimuda alumisest kihist, kus on iseäranis kreemjas ja väga hea koostisega muda, mis sobib suurepäraselt kosmeetikatoodeteks.”

Igale vanusele

Nahahoolduse valdkonnas on Oryaku kaubamärgiga kosmeetika suunatud eri vanuses kasutajatele, kes tahavad näha välja tervemad, nooruslikumad ja säravamad. „Ilukosmeetika maskid on kasulikud igas eas. Teismelistele, eriti noormeestele, on maskid head vistrike vastu, naised hooldavad aktiivselt nägu ja dekolteepiirkonda, mudamask leevendab akneprobleeme, teeb kuperoosse naha klaariks, vähendab tselluliiti, väljutab jääkaineid ja soodustab normaalkaalu.

Keskealised ja vanemad inimesed kasutavad mudamaske liigesevaevuste leevendamiseks, sealhulgas saunas käies. Muda on ravitoimega nii kontoritöötajale, maatööd tegevale inimesele kui ka sportlasele, sest leevendab lihasepingeid ja liigesevalu ning kiirendab ainevahetust. Lisaks on muda kasutusel massaažides ja mähistes. Meie ei suhtu soosivalt protseduuri ajal muda kilega katmisse, sest nahk peaks hingama,” räägib Toon muda omadustest.

Kõiv täiendab, et Käina lahe muda sisaldab rohkesti biomineraale, orgaanilisi happeid ja mineraalsoolasid. Niisugune kombinatsioon on maailmas haruldane, lisaks annab siinsele mudale teiste ees eelise ökoloogiline puhtus, mis on unikaalne ja mida on tänapäeval raske leida ja tõendada. Kosmeetikasektoris, mis on paljude määrustega reguleeritud, on see eriti oluline.