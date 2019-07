Kokkutulek kinnitas Kaitseliidu ja jahimeeste seltsi head koostööd

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) president Margus Puust ütles oma avakõnes, et tulles koos siia, Kaitseliidu territooriumile anname ühiskonnale sõnumi, et jahimehed on valmis panustama lisaks looduskaitsele ka riigikaitsesse, kui seda peaks vaja minema.

„Kaitseliitu ja jahimehi ühendab see, et me kaitseme oma elustiili ‒ seda, mis on olnud meie esiisadel ja -emadel armas ja kallis: isamaa puhas loodus ja ulukeid täis mets,” ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.