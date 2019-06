Õiguskantsler: riik ei saa panna keskkonna kaitsmisel kogu vastutust raietööde tegijale

Nimelt keelab looduskaitseseadus pesitsevate metsalindude tahtliku häirimise ja tapmise, samuti nende pesade hävitamise. Õiguskantsler leidis sedagi, et riigil on kohustus seaduse täitmine tagada.

“Täitevvõim ei saa raietööde kavandamisel jätta arvestamata looduskaitseseaduses säteatatut ja hindamata raiete mõju lindude pesitsusrahule ning panna kogu vastutuse tööde tegijale,” teatas Madise. “Raietööde tegemiseks riigilt loa saamiseks tuleb metsaomanikul või tema esindajal esitada keskkonnaametile metsateatis," märkis Madise.

Keskkonnaametil tuleb seega hinnata üheaegselt seda, kas metsateatis on nõuetekohane ja kas taotletav raie vastab õigusaktidele. Seejuures tuleb tagada, et raiet lubades järgitaks looduskaitseseaduse nõudeid, mis on loodud tagamaks pesitsevate metsalindude rahu.

Õiguskantsler nentis, et ehkki Metsaregistri avalehel on teade „Tähelepanu! Lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ning lindude tahtlik häirimine on keelatud. Seetõttu soovitame lindude pesitsuse kõrgajal 1. aprillist 31. juulini raieid mitte teostada“, ei pruugi see olla piisav looduskaitseseaduses ja metsaseaduses sätestatud eesmärkide tegelikuks saavutamiseks.

Madise selgitas, et tahtlikuks loetakse muu hulgas süütegu, mille isik paneb toime kaudse tahtlusega ehk kui ta peab võimalikuks, et linde pesitsusajal ja poegade kasvatamise ajal häiritakse, pesad ja munad hävitatakse või neid kahjustatakse.

“Riigikohus on öelnud, et „kui isik loob teadlikult sellise kausaalahela kulgemise, mille käiku ja tagajärgi ta ei suuda, oska ega ka taha kontrollida, kiidab ta need tagajärjed kaudse tahtluse tähenduses samal ajal ka heaks“,” selgitas õiguskantsler, lisades, et keskkonnainspektsioon (KKI) võib keeldu eiravat isikut karistada ja temalt sisse nõuda ka loodusele tekitatud kahju.

Sellegipoolest ei reageeri KKI enamasti pesitsusaegsete raiete asjus tehtavatele kaebustele, viidates sellele, et kui tegutsetakse keskkonnaameti sätestatud tingimustega metsateatise alusel, siis pole neil ka alust läbi viidavasse tegevusse sekkuda.

Õiguskantsler on saatnud oma hinnangu edasi ka keskkonnaministeeriumile ning kodanikuliikumine avaldab lootust, et uus minister viib metsades toimuva majandustegevuse Eesti seadustega kooskõlla.

EMA on võtnud ühendust ka keskkonnaametiga, soovides selgust, milline on ameti edasine tegevuskava ja -praktika, et lõppeks looduskaitseseaduse paragrahv 55 lõike 6-1 rikkumine lindude ja loomade pesitsus- ja sigimisperioodil tehtavate raietega.