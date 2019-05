Maanteedel on ulukite aktiivsemal liikumisperioodil väljas hoiatusteade

„Kevadisel perioodil (mai algusest jaanipäevani) kuvame sõnumit päikeseloojangust kuni hommikul kella kuueni,“ sõnas Lükk. „Samuti plaanime infotabloodel teavitust teha sügisel, mil on samuti oluliselt kõrgem liikumisaktiivsus suursõraliste jooksuaja ning algava jahiperioodi tõttu,“ lisas ta.

„Hoiatusteade on kaasaegne ettevaatusabinõu vältimaks kokkupõrkeid metsloomadega ning need annavad aegsasti märku kohtades, kus suure tõenäosusega võivad metsloomad teed ületada,“ kommenteeris EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Loodame, et hoiatusteated aitavad vähendada ka liiklusõnnetuste arvu,“ lisas Korts.