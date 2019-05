Tippjuht vastab: miks piima hind on nii madal?

Trigon Dairy Farming Estonia AS juhi ja 2019. aasta põllumajanduse tippjuhi Margus Mulla sõnul ei ole toorpiima hind tõusnud tegelikult viimase kümne aasta jooksul. See on viimase kümne aasta jooksul küll kõikunud, aga olnud laias laastus üsna sarnane – umbes 30 eurosenti liitri kohta.

Mulla sõnul on Eesti piimatööstus seni hakkama saanud, aga 5-10 aasta perspektiivis muutub olukord tööstuse jaoks keeruliseks.

Et Eestis toodetakse hetkel piima umbes kaks korda rohkem, kui seda tarbida suudetakse, ei tõuse ka selle hind. Lisaks on meie tootjatele suletud ka Venemaa turg, mis on Eesti põllumehele alati olnud lähiturg. “Oleme alati Venemaa turule oma piimatooteid turustanud,” sõnas ta

Teine probleem on mulla sõnul see, et meil pole tugevaid brände, millega välisturul konkureerida. “Meil on nimetud tooted, mis lähevad maailmaturule. Hulgi lähevad piimapulbrid ja juustud, aga ei lähe meie nimega, vaid lähevad lihtsalt juustuna,” selgitas ta, miks seetõttu ei saa nende eest ka kallimat hinda küsida.

“See tähendab lihtsalt seda, et kui me tulevikku vaatame, siis peame juba praegu need otsused tegema, kuidas olla tulevikus võimalikult efektiivne. Kuidas kasutada viimaseid teaduslikke ja tehnilisi saavutusi, et olla konkurentsis,” võttis ta kokku.