Metsavenna talu peremees: “Eesti on liiga ilus koht, et odavaid piimatooteid toota.”

“Me ei usu, et Eesti on selline koht, kus on võimalik teha maailma kõige odavamaid piimatooteid ja maailma näljahädast päästa. Me tahame ise hästi elada ja õppida itaallastelt kalli juustu tegemise selgeks,” sõnas Mõnistes selle aasta alguses Metsavenna talumeierei avanud Meelis Mõttus, kes eelmisel nädalal esimesed 113 ketast raklette Itaalia alpides asuvasse Castelmagno külasse saatis, et need seal järgneva nelja kuu jooksul laagerduksid.

Kuidas maal pigem vähem toota, kuid kallimalt müüa, ongi üks põhjus, miks Mõttus itaallastega koostööd alustas.

“Me tahame nende käest õppida, kuidas on võimalik ääremaal kvaliteetselt töötada ja elada. Meil on lehmad, meil on imeilus loodus ja inimesed, kes oma piirkonda armastavad ja tahaks seal elada, aga kuidas seda teha, seda me läksimegi Itaaliasse õppima,” sõnas ta,

Tema sõnul võib praegu jääda mulje, et Eestis on küll võimalik piimatooteid toota, aga seda odavalt ja “rongitäite kaupa müüa”. “Meie tahame vastupidist väita. Eesti on liiga ilus koht selleks, et odavaid piimatooteid toota.”

Suur osa murest on ajendatud just Mõttuse kodukandi kogukonnast – Rõuge valda tema sõnul suurtööstus ei sobikski ja Mõttus näeb potentsiaali just sellisel tootmisel.