Põllumajanduse tippjuht: lisaks farmitöölistele on varsti Ukrainast vaja palgata ka traktoriste

“See on väga hea ja väga kõrge number ja see tähendab, et kes tahavad, oskavad ja jõuavad tööd teha, juba töötavadki. Ukrainlasi ei tooda mitte selle pärast sisse, et me tahaks palkade pealt kokku hoida, vaid ongi probleem, et inimesi pole,” kirjeldas Muld ja lisas, et nende farmides makstakse ukrainlastele sama suurt palka kui eestlastele, sest lihtsalt ei ole inimesi seda tööd tegema.