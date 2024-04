Uuring: reflektorid võiksid päästa Eesti teedel tuhandete loomade elu

Projekti “Ulukid teel” juhi Urmas Salmu sõnutsi annavad reflektorid ulukitele valgusvihu abil märku, et teed ei tohi ületada.

Viimased kolm aastat on Eesti Jahimeeste Selts ja If Kindlustus uurinud Eesti maanteedel seda, kas ja kuidas mõjutaksid valgustõkke reflektorid metsloomadega juhtuvaid liiklusõnnetusi. Uuringust selgus, et reflektoritega oleks võimalik päästa tuhandete loomade elu, vältida paljusid inimvigastusi, emotsionaalseid traumasid ja sõidukite remonte.