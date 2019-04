Itaalia juurtega traktoriga võiks teha ka vigursõitu

AS-i A.K.K juhatuse liige Kait Kuus kõneles, et traktori Eesti turule jõudmisega on seotud omalaadne lugu. Nimelt võttis temaga ühendust ühe firma esindaja, kellega koostööd tehtud varemgi. “Ühel päeval ta helistas ja ütles: “Kuule, Kait, kõik traktorid on sellised, et sa pead tööd tehes pöörama oma pea tahapoole. Õhtuks on mul kõik mehed kangekaelsed ja väsinud. Ma leidsin sellise kihvti traktori. Hakka seda maale tooma ja ma ostan sult selle kohe ära!”,” meenutas Kuus jutuajamist.