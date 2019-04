Video: lihaveisekasvataja oma loomi välismaale nuumamiseks ei müü

"Inimesed armastavad tegeleda hobidega ja lihaveise kasvatamine on ka sageli tegelemine hobiga. Kui inimene armastab loomi, siis ta neid loomi ka hea meelega peab. Aga mis me vastu saame? Me saame kauni Eestimaa looduse, me saame avatud merevaated ja puhtad aasad," kõneles Läänemaalt pärit lihaveisekasvataja Aldo Vaan, kelle sõnul on lihaveistel oluline osa just rannikualade hooldamisel.