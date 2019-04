Juhiabisüsteemid on jõudnud ka rasketehnikasse

“Juhiabisüsteemid on tänapäeval rohkem tuntud sõiduautode valdkonnast,” selgitas Baltic Agro Machinery tootejuht Janno Broberg, et ka rasketehnikas on see igati vajalik ja lihtsustab operaatori tööd.

Intelligentne juhiabisüsteem on oluline ka ohutuse mõttes – see takistab koormate ohtlikult suureks muutumist. “Safe load süsteem piirab maksimaalse tõstevõimekuse selle masina puhul näiteks 4000kg juures,” on see tema sõnul oluline nii inimeste kui tehnika heaolu silmas pidades.

Eriline on ka see, et teleskooplaaduril pole vaja käike vahetada, vaid kõik toimib kasutades joysticki, millel on 17 funktsiooni.