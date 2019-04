Põllumajandusamet hoiatab: Eestis müüakse võltsitud taimepassidega istikuid

Põllumajandusamet tuvastas koostöös Tallinna Munitsipaalpolitsei ja Poola vastutava asutusega, et istikute müüjaks olid Leedu kodanik, eelnevalt reklaamiti samu istikuid mitmes Facebooki grupis Saulius Petraila konto alt. Istikute tegelik tootja ja päritolu on teadmata. Toimunu kohta on alustanud juurdlust Poola õiguskaitseorganid.

Kindel on istikuid osta taimetervise registrisse kantud isikutelt, kuna need ettevõtted on Põllumajandusameti pidava järelevalve all.