Metsaühistu juht: ülesostjate surve nõuab teadlikkust

Sok meenutas, et kui ühistu algusaastatel pidi inimesi ühistegevusele suunama, siis viimasel ajal ei peagi palju reklaami tegema. “Inimesed on muutunud tublisti teadlikumaks ja oskavad ühistegevust hinnata.” Ka toetuste muutumine metsaühistukesksemaks on mõjutanud liitujate arvu.

Soki sõnul ei peagi kõik metsaomanikud ühistusse kuuluma – see on vabatahtlik ja metsaomanik peab tundma, et talle on kuulumine vajalik.

Oma osa on ka ülesostjatel, kes avaldavat oma telefonipakkumistega survet, ja vajatakse mestaühistult infot ja abikätt. Sok lisas, et kindlasti ei saa öelda, et kõik helistajad on pahatahtlikud. “Aga on päevselge, et kui sulle tuleb kõne, siis kõige paremat hinda sulle üldjuhul ikka ei pakuta, sest eks ostjal on soov saada võimalikult odavalt kätte ja müüa võimalikult kallilt”.

Ta kirjeldas, et sageli ei tee helistajad ka eeltööd ja nii pakuti just hiljuti talle, metsaühistu tegevjuhile ja kunagisele parimale talumetsamajandajana saanud, abikätt metsade majandamiseks ja koguni kinnistute müümiseks.

Lisaks Võrumaa metsaühistule on maakondlikest metsaühistutest üle 1000 liikme ka Põlvamaa metsaühistul.