Hiiumaa kogukond saab oma nutirakenduse

Nutirakenduses saab käepäraselt lugeda värskeid uudiseid ja hoida end kursis Hiiumaal toimuvate sündmustega. Kergesti saab ligi näiteks Hiiumaa vallavalitsuse ja allasutuste nädala eelinfole ning Hiiumaa Teataja veebiversioonile. Lisaks valla teavitustele jõuavad äppi ka Hiiumaa arenduskeskuse uudised.

Rakendus võimaldab kiirelt elanikele edastada ka olulist infot eriolukordadest – kui näiteks Hiiumaale on antud tormihoiatus või praamide väljumine on häiritud. Äpiomanik saab uudise kohta kohe ka kiirteavituse, kui on rakenduse selliselt seadistanud.

Samuti võimaldab äpp teateid välja saata ka kindlale sihtrühmale, näiteks asukohast lähtuvalt. Seega, kui Pühalepa osavallas on vallamaja planeeritud elektrikatkestuse tõttu suletud, nagu juhtus veebruaris, on võimalik see teave suunata just selle piirkonna elanikele.

Rakendus võimaldab kiirelt elanikele edastada ka olulist infot eriolukordadest – kui näiteks Hiiumaale on antud tormihoiatus või praamide väljumine on häiritud

Omakorda saavad hiidlased ka vallaga hõlpsalt suhelda omale sobival kellaajal ja erinevatesse vallamajadesse kohale minemata. "Hiiumaa äpi üks kasulikumaid võimalusi on tagasiside vorm, mille kaudu jagada oma rõõme ja muresid ning esitada küsimusi valla teenuste ja toimetuste kohta," ütles vallavanem Reili Rand. Ta lisas, et see võimaldab vallal muresid operatiivsemalt lahendada.

Tagasiside juurde on rakenduses võimalik üles laadida pilte toredatest leidudest või probleemsest olukorrast ning märkida samas kaardile asukoht. Rakendusest edastatakse teave kiiresti valdkonna eest vastutavale inimesele ja tagasiside andnud kodanikule vastatakse esimesel võimalusel. Kasutajate antud tähelepanekuid saavad lugeda kõik äpiomanikud.

Vallal on võimalus vahetult küsida kogukonnalt arvamust ja nõu ning arvestada oma toimingutes inimeste soovidega. Küsimused võivad puudutada näiteks eelseisvat projekti, kindlat tegevusvaldkonda või tagasisidet toimunud sündmuse kohta. Näiteks: kuidas oled rahul lumetõrjega, keda sooviksid näha esinemas eelarvamusfestivalil või millal tänavatuled kustutada. Küsitluste esitamiseks on mitmeid viise ja vald plaanib neid aktiivselt kasutama hakata, et Hiiumaa sõprade soove ja huve kogukonna arengus paremini arvesse võtta.

Nutirakendus on ka potentsiaalne Hiiumaa turundamise vahend, sest esilehel on viide Hiiumaa sündmustele aadressil hiiumaa.events. Eesti keelt mittemõistvate kasutajate jaoks on äpi esilehel viide Puhka Eestis keskkonna Hiiumaa inglisekeelsele lehele.

Nutirakenduse tootja on Soomes juba paar aastat tegutsenud Future Dialog OY, kes on Eestis teinud äpi Järva ja Elva vallavalitsusele. Hiiumaa rakendus on esimene kogukonna äpp Eestis.