Maaeluminister kavatseb peatada mahemaa laiendamise

Mahemajanduse tervikprogrammi üks alaeesmärke on saavutada aastaks 2021 Eestis 250 000 hektarit mahepõllumajandusmaad ja kaks miljonit hektarit metsamaad, millelt saab korjata mahesaadusi pärast selle registreerimist mahepõllumajandusliku korjealana. Praegu on mahepõllumajandusmaad 210 000 hektarit, seega on täiesti selge, et seda eesmärki ei saa saavutada, kui tootmise laiendajaid ja alustajaid ei toetata, teatas ERE. Tõenäoliselt tuleb tegevus lõpetada mitmetel keskmise suurusega mahetalunikel, kuna nende laienemisplaanid ilma toetuseta ei teostu.