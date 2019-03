Lõuna-Eesti toidutootjad ja -pakkujad kogunevad Tartus

„Kontaktüritus on hea kohtumispaik Lõuna-Eesti toidutootjatele ja kokkadele, kus on võimalik luua soodne pinnas uute koostöösuhete tekkimiseks. Loodetavasti annab kohtumine veelgi indu juurde, et kohalik toodang jõuaks üha enam kohalike kohvikute ja restoranide menüüdesse. Lisaks on turuhoone samal ajal avatud ka tavakülastajatele, mis tähendab, et ka linlased saavad suurenenud toiduvalikust rõõmu tunda,“ sõnas Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja Kadi Raudsepp.