Piltuudis: maaeluminister õnnitles Eestimaa Talupidajate Keskliitu 30. sünnipäeval

„Peretalud on maaelu järjepidevuse kandjad ning maakultuuri säilitajad. Eestimaa Talupidajate Keskliit on 30 aastat seisnud Eestimaa peretalude eest. See on vastutusrikas töö, mida ETKL on nende aastate jooksul väga hästi teinud. Tänan teid südamest väga hea koostöö eest, olete alati olnud ministeeriumile heaks partneriks,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.