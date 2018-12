Maamess taas tulekul

Tulevase Maamessi nimel käib töö juba maikuust saadik. Mess on põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse spetsialistide üks peamine kohtumispaik, võimaldades tutvuda uusima tehnoloogiaga ja jagada kogemusi.

Maamess on uute klientide leidmise koht – hea võimalus end näidata, brändidele tuntust luua ja tehingud lukku panna. Samuti on Maamess iga-aastane kokkusaamiskoht, kus saab klientidelt väärtuslikku tagasisidet. Tootearenduses peetakse ennekõike silmas klientide vajadusi, mess annab hea võimaluse kolme päeva jooksul hulgaliselt professionaalseid arvamusi koguda. Sageli esitletakse uusi tooteid just Maamessil, et saada vahetut tagasisidet, kas nendele võiks Eesti turul koht leiduda.

Maamessi võetakse tõsiselt, seda peegeldab ka ettevõtjate pühendumus messiks valmistumisel. Kindel on, et ka 2019. aasta Maamessil esitletakse mitut maailmas suurt tunnustust kogunud innovaatilist lahendust. Tänaseks on ekspositsioonipinnad täitunud juba 80 protsendi ulatuses ja mess tuleb traditsiooniliselt temaatiliselt mitmekesine.

Hea meel on nentida, et Maamess on rahvusvaheliselt tuntud – ka tänavu annavad messil tooni välismaised ettevõtted, kes rajavad teed Eesti turule ja otsivad koostööpunkte kohalike ettevõtjatega. Kahtlemata näitab Maamessi kvaliteeti kuulumine Euroopa suuremate põllumajandusnäituste korraldajate liitu EURASCO, millega ühinesime juba 1997. aastal.

Maamessi veerus püüame teid kursis hoida messiuudistega. Soovitame pilku peal hoida Maamessi veebilehel www.maamess.ee ja Facebooki lehel, kust saate muu hulgas näha tänavust graafikat, mille fookus on kartulil. Miks nii, kirjutame järgmistes veergudes.

Rõõmsaid pühi, ilusat vana aasta lõppu ja edukat uut aastat!