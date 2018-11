Taastatud puisniidul võib tulevikus loomi karjatada

Maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Kaidi Jakobsoni selgitas Saarte Häälele, et puisniidu taimestik on taastamisjärgselt niitmiseks suhteliselt hõre, küll aga leidub seal süüa loomadele, kes ühtlasi levitavad paremini ka taimede seemneid. Praeguse hooldusmääruse kohaselt on puisniidul lubatud ainult niitmine ja karjatamine on keelatud.