74 maaelu edendajat said ministrilt teenetemärgi

Minister tänas põllumehi, toidutootjaid ja maaelu edendajaid, kes aitavad eestlaste lauale tuua kõrge kvaliteediga puhast ja maitsvat toitu. „Usun, et meie kõigi südames on armastus Eesti vastu ning oma rahvast toitva Eesti põllumajanduse vastu. Kõrge kvaliteediga, puhas ja maitsev Eesti toit on suur rikkus,” rääkis Tarmo Tamm.