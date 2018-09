Soode taastamine aitab säilitada meie elukeskkonda

Põhiline tööde elluviija on RMK, kellel on praegu käsil näiteks tööde jätkamine Soomaa rahvuspargis ja Endla looduskaitsealal, aga ka paljudes muudes kohtades. Iga objekti käsitletakse eraldi, mis tähendab näiteks, et on alasid, kus tehakse lageraiet, kuid teisal piirdutakse harvendusraiega, et kujundada soometsale omane hõredam puurinne.

85% ulatuses on tööde rahastaja EL Ühtekuuluvusfond. Lisaks toetavad ettevõtmist, peamiselt LIFE programmist rahastatavate projektidega, vabaühendused, näiteks Eestimaa Looduse Fond, aga ka Tartu ja Tallinna ülikool.

Uusi soid keegi tekitama ei hakka. Vanade taastamisel arvestatakse, et taastamistööde efekt ei pruugi ilmneda kohe. Üldiselt näeb efekti kuni kümne aastaga, mõnikord hiljemgi.

Eesti sooalad ja nende taastamine FOTO: Kaitstavate soode tegevuskava

Juba on alasid, kus sootaimed on tagasi

«Kohe vahetult pärast mulla- ja raietöid vaatepilt veel ilus ei ole, aga kui näiteks minna Soomaale kaks-kolm aastat tagasi tehtud objektidele, siis juba näeb, kui hästi alad on taimestunud. Turbasamblad, tarnad ja muud sootaimed on hakanud kasvama, taassoostumise protsess on käima läinud,» rääkis RMK looduskaitse osakonna juhataja Kaupo Kohv.

Soode elustik Eesti looduslikes soodes leidub 280 soontaimeliiki ja 153 samblaliiki, mis on ligi kolmandik meie sammaldest. Enamik taimeliikidest (230) kasvab just madalsoodes, 103 siirdesoodes ja 45 liiki rabades.

Meie soodes võib kohata üle 300 ämblikuliigi, üle 1600 putukaliigi, enam kui 200 liiki linde, 11 liiki imetajaid, 4 liiki kahepaikseid ja 3 liiki roomajaid.

Osa liikidest on sellised, kellele sood ongi ainsaks sobivaks elupaigaks ja paljud neist on ohustatud või haruldased. Väga haruldasi ehk I kaitsekategooria sootaimeliike on 3–4, II kaitsekategooria taimeliike üle 30. Samapalju on kokku soodes elavaid ohustatud ja kaitstavaid loomi-linde, kusjuures linnuliike on rohkem – 26. Allikas: Kaitstavate soode tegevuskava

Tihti on seoses soode taastamisega tuntud hirmu, et kinniaetud kraavide tõttu võivad lähedal olevad metsad kuivada, aga looduslähedaseks muudetud veerežiim niimoodi äkiliselt ei mõju nagu näiteks ojade kopratammid. «Mina ei ole näinud ühtegi kuivanud metsaosa – männikud kohanevad veerežiimiga,» nentis Kaupo Kohv. Pikemaaegset tulemust Eestis veel ei näe, kuid on võimalik vaadata Soomes, kus soid hakati taastama varem. «Oleme seal käinud vaatamas 10–15 aastat tagasi sama metoodika alusel taastatud sooalasid. Vaid need, kes ise seal töötasid, oskavad veel märgata kohti, kus enne kraavid olid,» rääkis Kaupo Kohv, kes veel eraldi rõhutas vanade freesturbaväljade taassoostamise kasu – lihtsalt seisma jäädes on need alad väga suure tuleohtlikkusega.

«Soode taastamine on väga oluline mitte ainult väärtusliku sooelustiku seisundi parandamiseks, vaid see mõjub positiivselt ka sood ümbritsevale pinna- ja põhjaveele ning lisaks leevendab see kliimamuutusi,» ütles keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Kadri Möller.

Soomaa rahvuspargi Öördi raba idaserv enne ja pärast kuivenduskraavide rajamist. Oranžiga märgitud ala on üks neist, kus RMK kraavide sulgemise tööd on praegu käimas FOTO: RMK

«Rabasid on vaja säilitada ning selleks antavaid toetusi tuleb kasutada väga mõistlikult. Tähtis on teha seda koostöös kohaliku kogukonnaga,» lisas keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist Eerika Purgel.