Kevad tegi taliviljakasvuses vigade paranduse

Praegu aga kipub juba liiga kuivaks, põllud tolmavad. Põllumehe mõistes ideaalne kevad on temperatuuriga 15–20 kraadi, päikesepaisteline, iga nädal paar korralikku vihmasahmakat ja vähe tuult, et saaks põlde ka pritsida.

Mida need põllumehed teevad, kes ei saanud sügisel talivilja maha?

Eks tuleb panna suvivili. Külviplaani on küll nõnda keeruline täita, sest tööd kuhjuvad kõik ühele ajale.

Paljudel on mure, et ühe kultuuri või isegi ühe põllu raames on eri ajal külvatud, just seetõttu, et madalamatesse ja märgadesse kohtadesse ei saanud masinatega peale sõita või takistas külvi vihm. Põllumees aga unistab alati sellest, et saaks ühe kultuuri, näiteks kogu varajase odra, korraga maha. Kaootiline külv – täna natuke ühte kultuuri, homme teist, ülehomme jälle esimest – tähendab seda, et ka sügiskoristus tuleb kaootiline ja logistiliselt kurnav.

Eelmisel aastal jäi palju uba koristamata ja mõnel pool on siiamaani oavaremeid põldudel seismas näha. Mis neist põldudest saab?

Need kas hariti juba sügisel mulda või tehti seda kevadel ja läheb järgnev kultuur peale. Liblikõieline on väga hea nn haljasväetis uuele kultuurile ning ületalve seisnud oa- ja hernemass on üldiselt pehme ja kergesti purustatav. Iseasi on muidugi rahaline kahju, mis herne ja oaga möödunud aastal saadi …

Oa külvipind kindlasti langeb ja hernel samuti. Kogemus on valus ja õppetund on suur. Ilm rikkus asja täielikult ära. Nüüd ollakse teadlikumad, et kui uba on mai alguseks külvamata, siis on kindel oht, et ta valmis ei saa.

Mitu aastat läheb, et kehvast sügisest üle saada? Kuidas kiiremini taastuda?

Asjal on kaks poolt. Esiteks praktiline – sügisene koristusaeg rikkus põlde, kuna liigniisked põllud ei kandnud masinaid ja tekkisid sügavad rööpad. Sisuliselt on muld sellistel põldudel haiget saanud: isegi kui rööpad ära haritakse või põld küntakse, pole muld lõpuni taastunud. Kulub mitu aastat, enne kui see korda saab.

Teine küsimus on rahaline miinus – panustati palju, kuid kätte ei saadud. See on tõeline õppetund, mis muudab põllumehi kindlasti ettevaatlikumaks. Eelmisel suvel tundus ju, et tulemas on lausa rekordsaak ning tekkis isegi väike eufooria. Võis ka meelest minna, kui tähtis meie tegevuses on ilm. Ilmast sõltub põhimõtteliselt kõik.

Eks masinatesse ikka investeeritakse, kuid usun, et suuremaid investeeringuid lükatakse edasi. Minu soovitus: sel aastal ei tasu üle pingutada – parem vähem riskida ja minna kaalutletult keskmise, kuid kindla tulemuse peale välja. Hiigelsaagile välja minnes kaasneb paraku alati suur risk.